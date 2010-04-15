Экипаж самолета Качинского успел осознать неминуемость катастрофы

Один из трех "черных ящиков" самолета Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО, который разбился 10 апреля под Смоленском, будет расшифрован в Польше.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Польши, текстом которого располагает УНИАН.

Прокуратура сообщает, что "черный ящик" должен был быть доставлен для анализа в военный Институт технических авиавойск вчера вечером.

По данным российских СМИ, самолет, который разбился, был оснащен тремя самописцами - двумя штатными и одним, установленным поляками. Оба штатных регистратора полетной информации в настоящее время находятся в 13-м Научно-исследовательском институте Минобороны РФ в Люберцах, где их изучают российские и польские эксперты. Третий "черный ящик" был отправлен в Польшу.

Согласно сообщению Генпрокуратуры Польши, вместе с ним в Польшу должна была вернуться часть польских прокуроров, которые работали в Москве по расшифровке данных двух других "черных ящиков".

В эфире радио TOK FM генеральный прокурор Польши Анджей ШЕРЕМЕТ сообщил, что Польша планирует обнародовать разговоры президентского экипажа, записанные "черными ящиками". Он сказал, что будут обнародованы все записи, кроме слишком личных.

Прокурор сообщил, что экипаж за несколько секунд до падения самолета осознавал неминуемость гибели. "На основании данных, которые сегодня есть в распоряжении прокуратуры, можем считать, что экипаж осознавал неминуемость катастрофы", - сказал А.ШЕРЕМЕТ. По его словам, неизбежность трагедии стала очевидной после того, как самолет "тряхнуло" после того, как он крылом зацепил дерево.

Прокурор назвал "бесдискуссионным" факт зацепления дерева крылом самолета. По его данным, с того момента до падения могло пройти от 3 до 5 секунд.

Как пишет "Московский комсомолец", ранее военный прокурор Польши Збигнев ЖЕПА заявил, что слышал расшифровку переговоров пилотов. По его словам, конец записи "был драматичным". Он также отметил, что пилоты разговаривали на трех языках - польском, русском и английском.

Катастрофа самолета, на котором летели Л.КАЧИНЬСКИЙ с супругой, военное командование Польши, а также видные политики, религиозные и общественные деятели, произошла 10 апреля. Президентский самолет разбился при посадке на военном аэродроме в Смоленске в условиях низкой видимости в результате тумана. Официальная причина падения Ту-154, в результате которого погибли все 96 человек, находившиеся на борту, пока не объявлена.

Расследованием катастрофы занимается Межгосударственный авиационный комитет.

Похороны опознанных пассажиров пройдут в Польше 17 апреля. Президентскую чету похоронят на следующий день. Сейчас в Варшаве проходит прощание с Лехом и Марией КАЧИНЬСКИМИ, тела которых были доставлены на родину на этой неделе.