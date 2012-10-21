Израиль и США начали беспрецедентные военные учения

В учениях задействованы тысячи солдат и основные зенитно-ракетные комплексы двух стран, сообщила РИА Новости представитель Армии обороны Израиля.

В маневрах "Суровый вызов-12", основная часть которых пройдет на территории Израиля и в прибрежных водах, принимают участие свыше 3,5 тысячи американских военнослужащих и более тысячи их израильских коллег. Союзники говорят, что учения готовились два года, и "их проведение никак не связано с конкретными событиями на Ближнем Востоке".

"Все в этих учениях подчинено совершенствованию совместных американо-израильских возможностей. Это командная армейская работа. Она не связана ни с выборами, ни с напряженностью на Ближнем Востоке. Мы военные профессионалы, которые вместе тренируются для решения оборонительных задач", - сказал командующий американским контингентом на учениях генерал-лейтенант ВВС США Крейг Франклин.

Военные говорят, что в учениях будут применяться американские сухопутные противоракетные комплексы Patriot и морские Aegis. С израильской стороны будут задействованы батареи "Хец-2", которые, как и Patriot, предназначены для перехвата баллистических ракет на дальних рубежах, а также системы ближнего действия "Железный купол", которые регулярно сбивают реактивные снаряды палестинских боевиков на границах сектора Газа.

""Суровый вызов-12"станут крупнейшими на сегодняшний день совместными учениями воздушной обороны вооруженных сил двух стран", - говорится в сообщении израильской армии.

Большая часть трехнедельных маневров пройдет в симуляционном режиме, однако программа предусматривает и реальные стрельбы. На проведение учений США выделяют 30 миллионов долларов, Израиль - около восьми.