Глава УГКЦ подарил Папе лампаду в виде собора Святой Софии (фото)

Как сообщает пресс-служба УГКЦ, в рамках паломничества к собор Святой Софии в Риме, которое проходило 13-15 октября 2012 года, Блаженнейший Святослав (Шевчук), поднес Святейшему Отцу Бенедикту XVI подарок от украинских паломников, которые прибыли к этой святыне. Предстоятель УГКЦ вручил Папе лампаду в виде римского собора Святой Софии, которую специально изготовили из серебра с позолотой киевские ювелиры.

Вручая подарок, Блаженнейший Святослав отметил, что эта лампада символизирует Церковь, которая является «светом народов», как об этом упоминается в Конституции «Lumen gentium», которая была принята во время Второго Ватиканского Собора 50 лет назад. Глава УГКЦ добавил, что обновленная базилика Святой Софии в Риме является знаком для УГКЦ новой евангелизации в открытом Папой Году веры в Католической Церкви.

«Я искренне благодарен украинцам за этот дар и за дар сохранения и передачи христианской веры, а также за свидетельство веры Патриарха Иосифа (Слипого). Эта лампада будет всегда напоминать мне об Украине и ее народе, а, главное, о Церкви, которая становится светом веры во всем мире», - отметил Святейший Отец Венедикт XVI.

Как напоминает пресс-служба УГКЦ, строительство собора Святой Софии было начато в 1967 году. В 1969 году Блаженнейший Иосиф (Слипой) и 17 украинских епископов, в присутствии Папы Павла VІ, который перенес сюда из базилики Святого Климента часть мощей этого святого и положил под главный престол, осуществили освящение храма и запрестольной мозаики, спроектированной выдающимся украинским художником Святославом Гординским. Реставрационные работы храма были начаты год назад и завершены благодаря пожертвованиям верных УГКЦ со всего мира.