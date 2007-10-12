В аэропорту Стамбула во время посадки загорелся самолет

В аэропорту Стамбула во время экстренной посадки загорелся самолет египетской авиакомпании. Жертв нет, передает информагентство Dogan.

Пожар, как сообщается, был быстро погашен.

Самолет осуществлял полет по маршруту Каир-Варшава и, как отмечается, осуществлял посадку в стамбульском аэропорту по техническим причинам. На его борту находились 126 человек и семь членов экипажа, передает РИА Новости.

Пилот принял решение об экстренной посадке в связи с выявлением технических неполадок. Однако, во время посадки у воздушного судна отказал механизм, который выдвигает шасси, передает Associated Press.