Кандидат в президенты США обещал быть жестким к Сирии, Ирану и России

Ромни выступил в понедельник в Виргинском военном институте в городе Лексингтон. Он пообещал в случае избрания президентом проводить более активную политику на Ближнем Востоке, оказать жесткое давление на Иран и оказать помощь вооружениями сирийским повстанцам, ведущим борьбу с режимом Башара Асада.

Митт Ромни заявил также, что создаст «эффективную противоракетную оборону» и не намерен «проявлять гибкость» в этом вопросе по отношению к России.

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На 16 октября намечен второй раунд дебатов, напоминает Радио Свобода. В первом, посвященном проблемам экономики, Ромни, по мнению большинства обозревателей и данным опросов, выглядел убедительнее нынешнего президента США Барака Обамы.