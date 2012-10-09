Кандидат в президенты США обещал быть жестким к Сирии, Ирану и России
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни подверг резкой критике внешнюю политику администрации Барака Обамы и заявил, что изменит ее.
Ромни выступил в понедельник в Виргинском военном институте в городе Лексингтон. Он пообещал в случае избрания президентом проводить более активную политику на Ближнем Востоке, оказать жесткое давление на Иран и оказать помощь вооружениями сирийским повстанцам, ведущим борьбу с режимом Башара Асада.
Митт Ромни заявил также, что создаст «эффективную противоракетную оборону» и не намерен «проявлять гибкость» в этом вопросе по отношению к России.
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На 16 октября намечен второй раунд дебатов, напоминает Радио Свобода. В первом, посвященном проблемам экономики, Ромни, по мнению большинства обозревателей и данным опросов, выглядел убедительнее нынешнего президента США Барака Обамы.