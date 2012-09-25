СМИ: Тела жертв Смоленской катастрофы скорее всего перепутали в России

Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что в польских следователей появились подозрения возможности замены некоторых тел жертв трагедии 10 апреля 2010 появились в мае этого года, когда прокуратура получила документацию об их вскрытии от русских.

«Они свидетельствуют, что наиболее правдоподобно ошибка произошла в России, сразу после катастрофы и может быть следствием неправильного определения тел», - пишет газета, отметив, что материалы российских следователей были переведены в июле.

Пресс-секретарь главной военной прокуратуры Польши Збигнев Жепа сказал изданию, что вскрытие, согласно международному законодательству, должны были провести россияне, отметив, что польские следователи также могли провести, но они не имели сомнений в правильности данных представленных русскими.

«Мы не имели никакой информации, чтобы что-то происходило вопреки законодательству. Господствовало правило взаимного доверия», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня польская прокуратура подтвердила, что по меньшей мере тела двух женщин, погибших в Смоленской катастрофе, были заменены между собой и похоронены в Польше. Одна из женщин была легендарной личностью независимого польского профсоюзного движения «Солидарность» Анна Валентинович.

Прокуратура планирует провести эксгумацию еще 4 жертв из 96 жертв этой катастрофы.

Ранее польские следователи провели эксгумацию еще 3 человек, но исследования подтвердили, что тела действительно принадлежат тем людям, как было указано в документации россиян.