Дело о причастности экс-главы МВФ к групповому изнасилованию закроют

Расследование, начатое в мае прокуратурой Лилля в отношении бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, подозреваемого в причастности к групповому изнасилованию, будет в ближайшее время прекращено.

Ключевая свидетельница по данному делу отказалась от своих показаний, сообщила французская газета "Фигаро".

Согласно сведениям издания, "сексуальные игры" с участием Д.Стросс-Кана велись с обоюдного согласия обеих сторон. "Следствие считает, что сделало все возможное и направило собранные материалы в прокуратуру. Затем расследование будет прекращено", - уточнила газета, не раскрыв источник своей информации, передает ИТАР-ТАСС.

В мае прокуратура Лилля начала предварительное расследования обстоятельств закрытых вечеринок в Вашингтоне, состоявшихся в 2010 году, отношение к которым имел бывший глава МВФ. Основанием стали показания двух сотрудниц эскорт-службы, утверждавших, что их коллега была изнасилована в отеле Вашингтона 16 декабря 2010 года. К предполагаемому преступлению, помимо Д.Стросс-Кана, могли быть причастны люди из его окружения - Фабрис Пашковски, Давид Роке и Жан-Кристоф Лагард.

Следствие велось в рамках так называемого "Карлтонского дела" - скандала в связи с расследованием о создании подпольной сети проституции в фешенебельном отеле "Карлтон" в Лилле. В ноябре прошлого года в распоряжении французских правоохранительных органов оказалась переписка в виде смс-сообщений между Д.Стросс-Каном и одним из арестованных сутенеров. Просочившаяся в прессу информация указывала на то, что бывший претендент на пост президента Франции регулярно прибегал к услугам проституток и был завсегдатаем развратных вечеринок - причем не только во время поездок в Лилль, но также находясь в Париже, Вашингтоне и ряде других крупных городов. Следствие подозревает, что Стросс-Кан принимал непосредственное участие в организации этой подпольной сети сексуальных услуг.

В прошлом году экс-глава МВФ оказался в центре другого скандала в Нью- Йорке, из-за которого он вынужден был уйти в отставку со своего поста в фонде и отказаться от политических амбиций во Франции, где он считался одним из главных претендентов на президентский пост. Против него было выдвинуто обвинение в изнасиловании горничной одной из нью-йоркских гостиниц, однако уголовного преследования ему удалось избежать из-за отсутствия необходимой доказательной базы.