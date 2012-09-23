В Беларуси проходят парламентские выборы

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени, передает РИА «Новости».

На участках в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других стационарных лечебно-профилактических учреждениях участковые комиссии могут объявить голосование законченным и ранее 20.00, если проголосуют все включенные в список избиратели.

В Беларуси действует мажоритарная избирательная система. Чтобы выборы были признаны состоявшимися в первом туре, на участки должны прийти более 50% граждан, внесенных в списки избирателей. Победившим в первом туре будет считаться тот кандидат в депутаты, который наберет более половины голосов избирателей своего округа.

В нижнюю палату белорусского парламента избираются 110 депутатов. На место в палату представителей Национального собрания пятого созыва претендуют 293 кандидата.

В стране также проходило досрочное голосование. Почти 26% избирателей проголосовали за 4 дня. Досрочное голосование, согласно законодательству, начинается за 5 дней до основного дня голосования.