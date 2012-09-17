Иран впервые признал, что его военные советники «помогают» в Сирии и Ливане
08:23, 17 сентября 2012Мир
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Иран впервые официально признал, что его военные советники работают в Сирии и Ливане.
Асаду помогают иранские советники, фото vestikavkaza.ru
Это заявил командующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари.
По его словам, высокопоставленные офицеры уже длительное время работают в этих странах, пишет Радио Свобода.
Иран - главный союзник Сирии на Ближнем Востоке. Он также оказывает поддержку группировке «Хезболла», которая поддерживает режим Башара Асада.
Ранее иранские власти прямо не подтверждали наличие своих советников в Сирии, где уже более полутора лет продолжается гражданская война и выступления с требованием отставки Асада.
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