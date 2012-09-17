Иран впервые признал, что его военные советники «помогают» в Сирии и Ливане

Это заявил командующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари.

По его словам, высокопоставленные офицеры уже длительное время работают в этих странах, пишет Радио Свобода.

Иран - главный союзник Сирии на Ближнем Востоке. Он также оказывает поддержку группировке «Хезболла», которая поддерживает режим Башара Асада.

Ранее иранские власти прямо не подтверждали наличие своих советников в Сирии, где уже более полутора лет продолжается гражданская война и выступления с требованием отставки Асада.