Автора фильма "Невинность ислама" охраняет полиция

Об этом 13 сентября сообщает Agence France-Presse.

Дом 55-летнего Накулы Бэссли Накулы в пригороде Лос-Анджелеса оцепила полиция, хотя, по словам журналистов, самого режиссера в настоящее время дома нет. Как сообщили представители полиции, автор фильма сам попросил их о защите.

Ранее журналисты Associated Press заявили, что автором фильма является именно Накула Бэссли Накула, который скрывался под псевдонимом Сэм Бэйсил. Мужчина назвал себя христианином-коптом и заявил, что создал фильм с целью поддержки коптского христианского сообщества, которому, по его мнению, угрожает ислам.

Фильм "Невинность ислама" рассказывает альтернативную историю пророка Мухаммеда, в которой священный для мусульман образ представлен непочтительно.

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В четверг беспорядки у американских посольств произошли в нескольких странах. В столице Йемена Сане полиция открыла огонь по толпе, пытавшейся штурмовать здание посольства. Четыре человека были убиты, еще 34 получили ранения.

В столице Египта Каире свыше двухсот демонстрантов пострадали в столкновениях с полицией – такие данные приводит министерство здравоохранения. Президент Египта Мохаммед Мурси осудил содержание фильма, однако призвал граждан страны воздержаться от нападений на посольства западных государств.

Акции протеста прошли также в Ливане, Ираке, Тунисе, Марокко, Судане и Бангладеш.

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Власти Ливии сообщили о задержании нескольких человек, причастных к нападению на американское посольство в Бенгази, в результате которого во вторник погиб американский посол Кристофер Стивенс и еще трое дипломатов. У следствия есть подозрения, что нападение было спланировано исламскими экстремистами и не являлась спонтанной акцией.