Власти Ливии извинились перед США за убийство посла

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

"Мы просим прощения у США, у людей и у всего мира за то, что произошло", - сказал М.аль-Макриф, выступая в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира".

Накануне в Бенгази неизвестные обстреляли здание американского консульства из гранатометов с территории близлежащей фермы. Посол США Кристофер Стивенс вместе с тремя коллегами были убиты в результате попадания гранаты в автомобиль, в котором они находились.

Президент США Барак Обама распорядился усилить охрану американских диппредставительств после инцидента в Бенгази.

Нападение на консульство произошло после появления информации о снятом в США фильме "Невиновность мусульман", в котором мусульманский пророк Мухаммед представлен в крайне неприглядном виде.

Фрагменты фильма, о котором идет речь, в настоящее время можно найти в открытом доступе в интернете. Недовольство мусульман мог вызвать уже сам факт запрещенного по нормам ислама изображения пророка Мухаммеда. Однако фильм еще и в неприглядном свете представляет некоторые эпизоды из жизнеописания пророка. Активное участие в создании кинокартины принимал американский пастор из штата Флорида Терри Джонс, ставший скандально известным после нескольких публичных акций сжигания Корана.

Во вторник акция протеста против выпуска фильма произошла в Египте, где несколько тысяч человек окружили американское представительство, скандировали антиамериканские лозунги и сожгли перед посольством Государственный флаг США.