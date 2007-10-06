Грузинская оппозиция просит НАТО учесть ”некомпетентность Саакашвили”

Объединение грузинских оппозиционных партий направило обращение к правительствам стран-членов НАТО с призывом обратить внимание на «результаты некомпетентной и неразумной политики Президента Грузии и его правительства», передает «Новости-Грузия».

«Мы, оппозиционные политические партии, выражая волю большинства населения страны и поддерживая вступление Грузии в НАТО и евроинтеграцию, крайне озабочены результатами некомпетентной и неразумной политики Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ и его правительства», - говорится в обращении

Оппозиция отмечает, что «неадекватное отношение власти к острейшим проблемам еще больше усугубляет положение и ставит в страну перед новыми угрозами".

Оппозиция выражает надежду, что «правительства стран, входящих в НАТО, в такой критический момент адекватно оценят ситуацию в Грузии и ее окружении и примут правильное решение».

Оппозиция заявляет, «единственный выход из положения – проведение свободных и справедливых выборов весной 2008 года», как это было предусмотрено Конституцией Грузии до внесенных в нее поправок. При внесении поправок в Конституцию Грузии о переносе даты выборов власти узурпировали существование парламента, говорится в заявлении.

Объединенная оппозиция также заверяет, что «грузинский народ верен демократическим принципам и верен европейскому выбору».

Под обращением подписались лидеры десяти грузинских партий.