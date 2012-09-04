Чечня требует отдать ей два района Ингушетии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы и правительства Чеченской Республики.

«Пришло время четко обозначить межевую линию в соответствии с законом. Мы свою территорию знаем и ни при каких обстоятельствах не оставим ее за пределами административной границы. Но и не станем посягать ни на один метр чужой территории», - сказал Р.Кадыров

Он отметил, что существуют документы, подтверждающие факт принадлежности Сунженского и части Малгобекского районов к Чеченской Республике.

«Мы располагаем архивными документами, подтверждающими, что эти районы являются частью республики. У Ингушетии таких документов нет, никогда не было и быть не может. Ингушскую область к нам присоединили только в 1934 году», - сказал Р.Кадыров.

Глава Чечни отметил, что определенные силы пытаются внести раскол между двумя народами, в частности глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Сегодня Евкуров делает странные заявления. Он говорит, что «Рамзан Кадыров унижает ингушский народ». Я не только сам никогда не унижу ингушский народ, но и не позволю делать это никому! Я считаю, что именно такие люди, как Евкуров, пытаются внести раскол между двумя братскими народами», - заявил Р.Кадыров.

Глава Чеченской Республики заверил, что несмотря на то, что Ингушетия занимает значительные территории, которые исконно являются частью Чечни, руководство региона и не думало поднимать этот вопрос. Но одностороннее межевание, по его словам, проводимое ингушскими властями за спиной чеченского народа, попытки прирезать дополнительно тысячи гектаров пашни, не могло не вызвать адекватных мер.

«В Москве перед выборами у нас с ним была достигнута договоренность: дождаться окончания выборов и уже потом, вплотную, заняться этим вопросом. До сих пор согласно этой договоренности мы выжидали. А власти Ингушетии за это время провели межевание в Сунженском и Малгобекском районах и на этом не остановились. Они пошли вглубь Чеченской Республики. На территории госхоза «Горагорский» Чеченской Республики ингушской стороной было проведено межевание, по которому они посягнули еще на пять с лишним тысяч гектаров нашей земли. Это, по меньшей мере, гнусно! Ведь мы соседи, братья. Разве так поступают соседи?», - сказал он.

Чечено-Ингушскую АССР официально разделили на Ингушетию и Чечню в декабре 1992 года, соответствующие поправки были внесены в Конституцию РСФСР.