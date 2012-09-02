Армения не хочет, но готова воевать с Азербайджаном за Нагорный Карабах

В обращении по случаю очередной годовщины одностороннего провозглашения независимости заселенным армянами Нагорным Карабахом в Азербайджане он назвал «ужасным событием» освобождение и героизацию в Азербайджане гражданина, который за убийство армянина был приговорен к пожизненному заключению в Венгрии и экстрадирован в Азербайджан для отбывания там дальнейшего наказания, пишет Радио Свобода.

Отношения Армении и Азербайджана напряжены исторически, а в последние десятилетия эта напряженность особенно высока из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В начале 1990-х годов в результате войны, которую провели местные армяне Нагорного Карабаха при поддержке Армении, Азербайджан потерял контроль над большей частью автономной области и еще над значительной частью своей территории вне ее. 6 января 1992 г. это сепаратистское образование провозгласило свою независимость от Азербайджана, которой не признает ни одно государство мира, в том числе и Армения.