На египетском телевидении снова появились телеведущие в хиджабах

В воскресенье, 2 сентября, на египетском телевидении новости впервые за 50 лет зачитывала телеведущая в хиджабе, сообщает Agence France-Presse.

Ей стала сотрудница местного "Первого канала" Фатима Набиль. Она появилась в кадре в черном костюме и хиджабе кремового цвета.

До прихода к власти исламиста Мохаммеда Мурси женщины могли работать на египетском телевидении в хиджабе только в том случае, если они не попадали в кадр. До Набиль женщина с покрытой головой, по данным государственного ТВ, появлялась на телевидении около 50 лет назад, отмечает AP.

Накануне появления Фатимы Набиль в хиджабе, 1 сентября, министр информации Салах Абдель Максуд заявил частному спутниковому каналу, что он не видит причины, по которой женщина с покрытой головой не может представлять национальные новости. Сама Набиль заявила газете партии "Братья-мусульмане", лидером которой был до своего избрания президент М.Мурси, что революция "наконец-то" дошла до египетских СМИ.

После прихода к власти М.Мурси западные страны выражали опасения, что Египет перестанет быть светским государством. Президент обещал, что этого не случится, а Египет при нем станет "гражданским, конституционным и современным государством", отмечает Lenta.ru.