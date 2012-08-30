В столкновении с боевиками погиб тренер сборной Грузии по самбо

В бою погибли и три бойца грузинского спецназа. Пять грузинских военнослужащих были ранены.

По данным грузинского телеканала «Имеди», ссылающегося на неофициальные сведения, на территорию Грузии из Дагестана проникла группа вооружённых боевиков. Они взяли в заложники нескольких местных жителей, часть которых удалось освободить.

По информации агентств, среди спецназовцев, погибших в среду при столкновении с боевиками, был тренер сборной Грузии по самбо Арчил Чохели – двукратный чемпион мира по самбо и многократный призёр первенств Европы.

41-летний майор Чохели служил в спецназе и параллельно тренировал спортсменов, недавно став главным тренером национальной сборной по самбо, передает Газета.ру.

Чохели готовился отправиться вместе с группой спортсменов в Москву на турнир, но из-за службы в грузинском спецназе имел проблемы с получением российской визы. Как рассказали родственники погибшего, о смерти Чохели они узнали из новостей. «Мы искали его с утра, но телефон у него был отключен», - сказал представитель семьи погибшего.