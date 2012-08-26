В Японии рис проверяют на радиоактивность

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK, первая партия риса марки «Гохякугава» из города Нихонмацу общей массой в 420 кг была протестирована в субботу. Специалисты не зафиксировали превышения норм продовольственной безопасности ни по одному из пунктов.

Решение об обязательных проверках риса на радиоактивность до поставки товара на рынок было принято властями после того, как в прошлогодней партии риса было зарегистрировано значительное превышение норм продовольственной безопасности.

Все наименования риса, которые предназначены для последующей реализации, будут проходить проверки на специальном оборудовании и получать соответствующую отметку сертификации.

Кроме марки «Гохякугава» власти также намерены начать проверки главной марки риса из префектуры Фукусима – «Косихикари», сбор урожая которого начнется уже в сентябре.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла после мощнейшего землетрясения на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками магнитудой 9 на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему охлаждения реакторов, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны, в результате чего в атмосферу и океан попали радиоактивные вещества.