В Японии рис проверяют на радиоактивность

22:38, 26 августа 2012
Мир
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Власти японской префектуры Фукусима, где расположена аварийная АЭС «Фукусима-1», начали обязательную проверку выращенного в этом районе риса на содержание радиоактивных элементов.

Рис из префектуры Фукусима подлежит обязательной проверке

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK, первая партия риса марки «Гохякугава» из города Нихонмацу общей массой в 420 кг была протестирована в субботу. Специалисты не зафиксировали превышения норм продовольственной безопасности ни по одному из пунктов.

Решение об обязательных проверках риса на радиоактивность до поставки товара на рынок было принято властями после того, как в прошлогодней партии риса было зарегистрировано значительное превышение норм продовольственной безопасности.

Все наименования риса, которые предназначены для последующей реализации, будут проходить проверки на специальном оборудовании и получать соответствующую отметку сертификации.

Кроме марки «Гохякугава» власти также намерены начать проверки главной марки риса из префектуры Фукусима – «Косихикари», сбор урожая которого начнется уже в сентябре.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла после мощнейшего землетрясения на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками магнитудой 9 на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему охлаждения реакторов, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны, в результате чего в атмосферу и океан попали радиоактивные вещества.

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