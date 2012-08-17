Заверения Меркель позитивно сказались на курсе евро к долару

Это следует из данных торгов, пишет РИА "Новости".

К закрытию торгов в четверг курс евро к доллару повысился до 1,2357 доллара за евро против 1,2289 доллара за евро на закрытии торговой сессии среды. Курс доллара к иене вырос до 79,36 иены за доллар против 78,98 иены за доллар к концу предыдущих торгов. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился до 82,39 пункта с 82,64 пункта.

Выступая на пресс-конференции в Канаде, глава Германии отметила, что слова Марио Драги (о готовности ЕЦБ сделать все возможное для сохранения евро - ред.) - это именно то, что европолитики постоянно повторяют с момента начала экономического кризиса в Греции два года назад. "Мы чувствуем, что мы обязаны сделать все от нас зависящее для поддержки единой европейской валюты", - сказала Меркель.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на неоднозначные статданные из крупнейшей экономики мира - США.