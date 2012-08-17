Россия планирует построить шесть новейших подводных лодок для ЧФ

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщила начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Адмиралтейские верфи» Наталья Воловик.

Она, в частности, сообщила, что 17 августа в Санкт-Петербурге на ОАО «Адмиралтейские верфи» заложат третью новейшую подводную лодку проекта 636.3 «Старый Оскол» для Черноморского флота Российской Федерации.

«Завтра на нашем предприятии пройдет закладка третье дизель-электрической подводной лодки третьего поколения 636 проекта «Старый Оскол». Всего для повышения боевой готовности ЧФ РФ запланировано построить шесть подводных лодок этого проекта», - сказала Н.Воловик.

Она сообщила, что в церемонии закладки новой субмарины примут участие главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России вице-адмирал Виктор Чирков и президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорація» Андрей Дьячков.

По ее словам, сейчас на «Адмиралтейских верфях» строится две подводных лодки такого класса для ЧФ РФ. Первая – «Новороссийск», строительство которой должно закончится в 2014 году, вторая «Ростов-на-Дону» - будет построена в 2015 году.

По информации отдела по связям с общественностью «Адмиралтейских верфей», новая субмарина имеет более высокую, по сравнению с предыдущими проектами, боевую эффективность, оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, современные инерциальный навигационный комплекс и автоматизированную информационно-управляющую систему, что обеспечит мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения.

Как сообщал УНИАН, 13 марта с. г. заместитель министра обороны России Анатолий Антонов сообщил, что переговоры по замене вооружений Черноморского флота России с руководством Украины продолжаются.

24 ноября 2011 года посол по особым поручениям МИД Украины, заместитель главы украинской части подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины Межгосударственной украинско-российской комиссии Виктор Семенов сообщил, что подготовка соглашения по модернизации вооружений Черноморского флота РФ находится на стадии завершения.

В частности, он напомнил, что соглашения по флоту, подписанные в 1997 году, а именно - соглашение между Россией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, только зафиксировали параметры его раздела, конкретизировав перечень военных кораблей, судов и самолетов, которые находятся в составе ЧФ РФ на территории Украины. Эти же соглашения, добавил В.Семенов, не предусматривают механизм замены (ротации) вооружений Черноморского флота, базирующегося на украинской территории.

По его словам, решение этого вопроса возможно только правовым путем - через подготовку двустороннего межгосударственного соглашения.

Посол отметил, что еще в 2000 году президенты Украины и России поручили подготовить соглашение о создании механизма замены вооружений ЧФ РФ.

В.Семенов подчеркнул, что тогда же украинская сторона предложила свой вариант, из определяющих принципов которого можно было выделить две позиции: разрешительный характер замены со стороны Украины и принцип замены «тип на тип» и «класс на класс». В то же время, подчеркнул он, с этим не согласилась российская сторона и в таком состоянии вопрос пребывает и сегодня.

Вместе с тем, по словам В.Семенова, учитывая харьковскую пролонгацию соглашений по флоту, подписанных в 1997 году, а также учитывая не только физический, но и моральный износ основных видов вооружения ЧФ, украинская сторона готова рассмотреть предложения России.

18 июня 2011 года в то время президент российской «Объединенной судостроительной корпорации» Роман Троценко сообщил, что планируется ввести в состав ЧФ РФ до 2020 года около 20 кораблей.

Напомним, что согласно Харьковским соглашениям, подписанным в апреле 2010 года президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 года до 2042 года.