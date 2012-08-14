Сегодня Китай примет посланника Асада: ищут политическое решение конфликта
09:11, 14 августа 2012Мир
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Сегодня посланник президента Сирии Бутейна Шаабан проведет переговоры в Пекине.
Асад отправил в Китай посланника
По сообщению китайского МИДа, министр иностранных дел Ян Цзечи встретится с сирийским дипломатом в рамках курса Китая на продвижение «политического решения» сирийского конфликта, сообщает Радио Свобода.
Китай вместе с Россией заблокировали несколько проектов резолюций Совбеза ООН, направленных против режима Башара Асада.
Между тем, глава Управления ООН по делам координации гуманитарных усилий Валери Амос должна прибыть в Сирию, чтобы оценить оказание помощи.
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