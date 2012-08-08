Турция «по-дружески» предупреждает Иран

20:56, 08 августа 2012
Мир
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Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что его страна «искренне и дружески» предупредила Иран, чтобы тот прекратил обвинять Анкару в насилии, которое продолжается в Сирии.

Ахмет Давутоглу выразил позицию страны

При этом он добавил, что Турция пытается помочь Ирану в освобождении свыше 40 иранцев, которых захватили на прошлой неделе сирийские повстанцы, пишет Радио Свобода.

Турецкий министр встречался со своим коллегой из Ирана Али Акбаром Салеги, который прибыл в Турцию с визитом.

Анкару разозлили заявления начальника генштаба вооруженных сил Ирана Хасана Фирузабади, который обвинил Турцию, Саудовскую Аравию и Катар, в «содействии Америке в достижении ее цели разжечь войну».

 

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