Турция «по-дружески» предупреждает Иран
20:56, 08 августа 2012Мир
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Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что его страна «искренне и дружески» предупредила Иран, чтобы тот прекратил обвинять Анкару в насилии, которое продолжается в Сирии.
Ахмет Давутоглу выразил позицию страны
При этом он добавил, что Турция пытается помочь Ирану в освобождении свыше 40 иранцев, которых захватили на прошлой неделе сирийские повстанцы, пишет Радио Свобода.
Турецкий министр встречался со своим коллегой из Ирана Али Акбаром Салеги, который прибыл в Турцию с визитом.
Анкару разозлили заявления начальника генштаба вооруженных сил Ирана Хасана Фирузабади, который обвинил Турцию, Саудовскую Аравию и Катар, в «содействии Америке в достижении ее цели разжечь войну».
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