Радиостанция, оскорбившая украинок, оштрафована на 75 тысяч злотых

Это штраф в размере 75 тысяч злотых, что на 20 тысяч злотых меньше максимального возможного финансового наказания, предусмотренного польским законодательством (1USD=3,4PLN).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба KRRiТ во вторник.

Председатель Совета Ян Дворак, который единолично определил наказание для радиостанции, в своем решении отметил, что высказывание ведущих программы Poranny WF Кубы Воевудского и Михала Фигурского были "оскорбительными и дискриминационными", как для украинцев, так и женщин в целом, и "могли быть восприняты как призыв к ненависти".

"Особенно, в контексте Евро-2012, который в это время совместно организовывали Польша с Украиной", - сказал он, заметив, что их слова навредили "общественным интересам".

Пресс-служба заметила, что Совет получил 23 жалобы на высказывание К.Воевудского и М.Фигурского в их программе с 12 июня 2012 года, где прозвучали пренебрежительные высказывания об украинских домашних работницах, в частности, от посольства Украины в Польше, председателя комиссии польского Сейма по делам нацменьшинств и Объединения украинцев в Польше.

KRRiТ напомнила, что максимальное финансовое наказание, которое может наложить на нарушителя Совет, является 50% годовой оплаты за лицензию на вещание, которая в случае Eska Rock составляет 95 тысяч злотых.

Пресс-служба также сообщила, что в прошлом году уже дважды карала радиостанцию штрафом по 50 тысяч злотых за пренебрежительные высказывания о пресс-секретаре польской Администрации железнодорожного транспорта (UTK) Альвина Гаядхура (Eska Rock не заплатила штрафы, поскольку обжаловала их правомерность в суде - УНИАН).

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Как сообщал УНИАН, в конце июня, когда вспыхнул скандал из-за об украинках в Eska Rock, KRRiТ не исключала возможности отзыва лицензии радиостанции, но позже сообщила, что "важное значение" для окончательного решения будет иметь решение владельцев закрыть программу Poranny WF.

Справка УНИАН. Высказывание К.Воевудского и М.Фигурского о домашних работницах из Украины спровоцировали международный скандал, когда украинский МИД выступил с требованием публичных извинений, а польский МИД назвал их высказывание "идиотским и хамским".

Руководство Eska Rock и сами ведущие убеждали, что не намеревались оскорбить украинок, а лишь высмеивали "стереотипы некоторых поляков".

Этот инцидент вызвал лавину комментариев в интернете и средствах массовой информации, став одной наиболее топовых тем в Польше, а ряд частных лиц и польских организаций подали заявления в прокуратуру, которая в конце июля начала официальное расследование по этому делу.

По данным компании Kantar Media, которая мониторит рынок рекламы польских средств массовой информации, Eska Rocк в прошлом году заняла десятое место по рекламным доходам среди польских радиостанций, "заработав" свыше 10 миллионов долларов.