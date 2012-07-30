Россия планирует «наращивать боевой потенциал» ЧФ РФ в Севастополе

Россия рассчитывает заключить соглашение с Украиной о порядке модернизации Черноморского флота в Крыму до конца 2012 года. Об этом заявил во время празднования Дня ВМФ России в Севастополе командующий флотом контр-адмирал Александр Федотенков, передает украинская служба ВВС.

"Сейчас мы продолжаем переговоры по конкретизации соглашения, которое дополняет соглашение 1997 года о разделе Черноморского флота. Формирование этого документа вступило в завершающую фазу. Мы рассчитываем подписать соглашение до конца года. Она предоставит нам возможность заводить в Севастополь новые корабли", - сказал контр- адмирал.

Федотенков также заявил, что российская сторона планирует "наращивание боевого потенциала как в Новороссийской базе, так и в Севастополе".

Российский военачальник также подтвердил, что первый новый корабль должен прибыть в Севастополь в 2014 году.

В свою очередь министр обороны Украины Дмитрий Саламатин воздержался от конкретизации сроков заключения соглашения, ответив, что "переговоры продолжаются, мы стараемся подготовить соглашение".