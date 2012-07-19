Россия и Китай не договорились с остальным СБ ООН по Сирии

Об сообщает в РИА "Новости" со ссылкой на Рейтер.

Голосование по этому проекту резолюции намечено на четверг.

По Сирии в СБ ООН имелись два проекта резолюций: российский - с предложением продлить на три месяца мандат наблюдателей в надежде на политический процесс, и западный - с угрозой санкций.

Ранее в четверг Россия и Китай, воспользовавшись правом вето, заблокировали принятие в СБ ООН западного проекта резолюции по урегулированию сирийского конфликта. Российский проект резолюции был снят с голосования, поскольку представители МИД РФ сочли "продолжение конфронтации в СБ ООН бессмысленным и контрпродуктивным".

Таким образом, Москва и Пекин уже в третий раз блокируют принятие резолюций с угрозой санкций против Сирии - ранее это происходило в октябре прошлого года и в феврале нынешнего.

Москва неоднократно заявляла, что не допустит в отношении Сирии ливийского сценария, полагая, что сирийцы сами должны решить судьбу своей страны без внешнего вмешательства и в рамках широкого политического диалога.

По словам председателя СБ ООН Нестора Осорио, в сирийском конфликте, начавшемся в марте 2011 года, погибло уже около 16 тысяч человек. Ситуация в этой стране уже не позволяет влиять на власти или оппозицию, и одна резолюция не поможет решению проблемы, отметил он.