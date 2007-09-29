Швейцарский центробанк продал 113 тонн золота

Швейцарский национальный банк заявил о том, что в период с 15 июня по 26 сентября 2007 года он продал 113 тонн золота, передает AFP. Это почти половина от 250 тонн, которые монетарные власти страны решили в июне продать на мировом рынке. Ожидается, что продажа завершится до сентября 2009 года, и у Швейцарии останется 1040 тонн золота.

Решение о продаже золота страна, ожидавшая выручить 6,5 миллиардов швейцарских франков (3,9 миллиарда евро), по традиции согласовала с европейскими центробанками, чтобы избежать падения цен на металл. В результате Швейцария выручила больше средств, чем рассчитывала. Стоимость тройской унции золота с июня выросла с 650 до почти 740 долларов. Это самый высокий уровень цен за последние 27 лет.

Полученные от реализации золота средства Швейцарский национальный банк направит на пополнение своих валютных резервов. Виды валют, который центробанк приобретет, когда на мировых валютных рынках наблюдается рекордно низкий курс доллара США по отношению к евро, не называются.

В 2006 году, отмечает агентство, банк заработал на валютных вложениях всего 800 миллионов швейцарских франков (480 миллионов евро), в 6 раз меньше чем в 2005 году, когда инвестиции принесли ему 5,3 миллиарда франков (3,2 миллиарда евро).

Лента.ру