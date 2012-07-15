Красный крест расценивает сирийский конфликт как гражданскую войну

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в связи с этим Красный крест объявляет действие в стране международного гуманитарного права. Как напомнил представитель Красного креста Хишам Хассан, международное гуманитарное право охватывает принципы и правила, регулирующие средства и методы ведения войны, гуманитарной защиты гражданского населения, больных и раненых военнослужащих, а также военнопленных.

В соответствии с международным гуманитарным правом, военные действия в отношении мирных жителей и массовые убийства причисляются к военным преступлениям.