Красный крест расценивает сирийский конфликт как гражданскую войну

16:21, 15 июля 2012
Мир
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Международный комитет Красного креста оценивает сирийский конфликт как гражданскую войну.

Сирія

 

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в связи с этим Красный крест объявляет действие в стране международного гуманитарного права. Как напомнил представитель Красного креста Хишам Хассан, международное гуманитарное право охватывает принципы и правила, регулирующие средства и методы ведения войны, гуманитарной защиты гражданского населения, больных и раненых военнослужащих, а также военнопленных.

В соответствии с международным гуманитарным правом, военные действия в отношении мирных жителей и массовые убийства причисляются к военным преступлениям.

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