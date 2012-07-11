В США понизили прогноз роста экономики

ФРС прогнозирует, что уровень безработицы, который в настоящий момент составляет 8,2%, будет сокращаться, однако рост занятости будет крайне незначительным. Учетная ставка будет оставлена на уровне от 0 до 0,25% для стимуляции более активного экономического роста. При этом уровень инфляции должен составить 2%. Ожидается, что подобный уровень учетной ставки и инфляции сохранится в среднесрочной перспективе, то есть до 2014 года, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

В отчете также отмечается, что часть руководства ФРС высказалась за запуск стимулирующей программы для сокращения безработицы и роста экономики. При этом их коллеги согласились с возможностью стимулирования экономики в том случае, если инфляция будет ниже запланированной отметки, а также будет существовать значительный риск рецессии.

ФРС намеревается совершать обмен облигаций Казначейства США в размере около 44 млрд долл. каждый месяц. Акция будет направлена на выкуп долгосрочных облигаций взамен краткосрочных. Всего на эти цели будет потрачено 267 млрд долл.

Среди внешних угроз экономике США был отмечен кризис в еврозоне и замедление экономического роста в мире. При этом в отчете подчеркивается, что степень уязвимости экономики и финансовой системы США от событий в ЕС в среднесрочной перспективе возросла.

Следующая встреча управляющих ФРС назначена на 31 июля - 1 августа.