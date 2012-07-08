Столица Швеции не сможет провести Евровидение-2013
Песенный конкурс Евровидение-2013 пройдет в третьем по величине городе Швеции Мальме.
Об этом сегодня сообщил представитель главного телеканала страны Sveriges Television AB (SVT), который будет ответственным за трансляцию конкурса, сообщает Лента.ру.
По словам организаторов конкурса, заявку на проведение "Евровидения" подали Стокгольм и Мальме. Последний был выбран из-за удобной инфраструктуры, а также потому что именно в нем проводится ежегодный музыкальный конкурс Melodifestivalen и отбор на Евровидение.
Мальме как город, принимающий Евровидение, обязан будет предоставит жилье для делегаций, а также помочь с размещением прессы, организацией пресс-конференций и созданием фан-зон. Евровидение-2013 будет проводиться на площадке под названием Malmoe Arena. Она была построена в 2008 году и вмещает 15500 зрителей.
В Мальме проживает 664 тысячи человек. В 1992 году город уже принимал у себя Евровидение.
Как сообщал УНИАН, Швеция получила право провести Евровидение-2013 благодаря победе своей представительницы Лорин. В 2012 году на конкурсе в Баку она набрала 372 балла за песню Еuphoria. Второе место заняли представлявшие Россию "Бурановские бабушки", а третье - представитель Сербии. Украинская певица Гайтана заняла 15-е место.