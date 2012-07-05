Медведев: Мне реакция Японии настолько безразлична, что даже говорить не хочу

Медведев совершил во вторник поездку на остров Кунашир. Позже МИД Японии заявил послу России Евгению Афанасьеву протест в связи с поездкой главы российского правительства, пишет РИА "Новости".

"В отношении реакции наших японских партнеров. Мне она безразлична. Настолько безразлична, что даже не хочется тратить время на ответ на этот вопрос", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов.

"Ну чего нам с ними обсуждать? Присутствие председателя правительства России на российской территории? Так можно далеко зайти", - отметил премьер.

Говоря о своих впечатлениях от посещения Кунашира, он отметил: "Несмотря на то, что социально-экономическая ситуация на островах была очень тяжелая, за последние пару лет она стала меняться к лучшему".

"Я связываю это с тем вниманием, которое сейчас федеральный центр оказывает развитию островов Курильской гряды - и программы реализуются отдельные, которые измеряются миллиардами рублей, и целый ряд мероприятий, проектов реализуется", - считает он.

Медведев впервые побывал на Курилах два года назад в должности президента. Это стало первым посещением главой российского государства островов Курильской гряды.

"Если сравнить, что я видел пару лет назад, то даже в этом плане изменения достаточно значимые. Что я имею в виду? Это и строительство нового жилья, гораздо более современного и приспособленного, это ввод в эксплуатацию социальных объектов, включая школу, детские сады, производственные объекты", - сказал он.

"Порт практически готов, сейчас там появится здание центрального вокзала, где будет и таможня, и погранзастава, ну и, наконец, асфальт, тот пресловутый, которого никогда на Курилах не было ни при одной власти, ни при одном государстве", - добавил он.

Предыдущая поездка Медведева на южные Курилы в 2010 году (тогда Медведев занимал пост президента РФ) вызвала резко негативную реакцию в Японии и стала основной причиной заметного охлаждения двусторонних отношений. Москва в ответ заявила, что суверенитет РФ в отношении Курил не подлежит пересмотру, а официальные лица будут совершать рабочие поездки независимо от реакции Токио. Вместо конфронтации Москва предлагает Японии совместно развивать регион, получая двустороннюю выгоду, при условии, что Япония забудет о своих территориальных притязаниях и сосредоточится исключительно на экономическом сотрудничестве.

Япония претендует на четыре острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение данных островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.