Медведев: Мне реакция Японии настолько безразлична, что даже говорить не хочу
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорит, что ему безразлична реакция Японии на его посещение Курильских островов.
Медведев совершил во вторник поездку на остров Кунашир. Позже МИД Японии заявил послу России Евгению Афанасьеву протест в связи с поездкой главы российского правительства, пишет РИА "Новости".
"В отношении реакции наших японских партнеров. Мне она безразлична. Настолько безразлична, что даже не хочется тратить время на ответ на этот вопрос", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов.
"Ну чего нам с ними обсуждать? Присутствие председателя правительства России на российской территории? Так можно далеко зайти", - отметил премьер.
Говоря о своих впечатлениях от посещения Кунашира, он отметил: "Несмотря на то, что социально-экономическая ситуация на островах была очень тяжелая, за последние пару лет она стала меняться к лучшему".
"Я связываю это с тем вниманием, которое сейчас федеральный центр оказывает развитию островов Курильской гряды - и программы реализуются отдельные, которые измеряются миллиардами рублей, и целый ряд мероприятий, проектов реализуется", - считает он.
Медведев впервые побывал на Курилах два года назад в должности президента. Это стало первым посещением главой российского государства островов Курильской гряды.
"Если сравнить, что я видел пару лет назад, то даже в этом плане изменения достаточно значимые. Что я имею в виду? Это и строительство нового жилья, гораздо более современного и приспособленного, это ввод в эксплуатацию социальных объектов, включая школу, детские сады, производственные объекты", - сказал он.
"Порт практически готов, сейчас там появится здание центрального вокзала, где будет и таможня, и погранзастава, ну и, наконец, асфальт, тот пресловутый, которого никогда на Курилах не было ни при одной власти, ни при одном государстве", - добавил он.
Предыдущая поездка Медведева на южные Курилы в 2010 году (тогда Медведев занимал пост президента РФ) вызвала резко негативную реакцию в Японии и стала основной причиной заметного охлаждения двусторонних отношений. Москва в ответ заявила, что суверенитет РФ в отношении Курил не подлежит пересмотру, а официальные лица будут совершать рабочие поездки независимо от реакции Токио. Вместо конфронтации Москва предлагает Японии совместно развивать регион, получая двустороннюю выгоду, при условии, что Япония забудет о своих территориальных притязаниях и сосредоточится исключительно на экономическом сотрудничестве.
Япония претендует на четыре острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение данных островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.