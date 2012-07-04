Янукович подчеркивает необратимость евроинтеграционных процессов Украины

В.Янукович заявил, что евроинтеграционные перспективы Украины непосредственно зависят от воплощения в жизнь таких основополагающих ценностей Европейского Союза, как свобода, демократия, равенство, правовое государство и права человека, плюрализм, недискриминация, толерантность, справедливость и солидарность, отраженные для стран-претендентов в так называемых Копенгагенских критериях.

«Использование опыта стран – членов Евросоюза, внедрение европейских стандартов соблюдения верховенства права, прав человека и развития действенной рыночной экономики имеет целью повышение качества жизни в Украине. Учитывая это, государственная политика Украины базируется на указанных выше критериях членства в ЕС, в т.ч. относительно повышения прозрачности, открытости и публичности в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления», - говорится в послании.

В настоящее время, по словам В.Януковича, главным вопросом евроинтеграционного процесса является заключение Соглашения об ассоциации, которое положит начало качественно новому этапу в отношениях между Украиной и ЕС, – переход от партнерства и сотрудничества к политической ассоциации и экономической интеграции. Украина продемонстрировала серьезность своих евроинтеграционных стремлений, начав в 2010 году внедрение Программы экономических реформ на 2010–2014 гг.да, в том числе мероприятий по реформированию политической системы.

Глава государства отметил, что в контексте этого, для Украины стратегическими приоритетами остаются укрепление демократии, верховенство права, обеспечение основных прав и свобод человека, снижения уровня бедности, борьба с преступностью и коррупцией, развитие институтов гражданского общества; сотрудничество с Евросоюзом в осуществлении реформ, в частности в модернизации судебного и избирательного законодательства и внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины при участии украинских и европейских экспертов вместе с представителями Венецианской комиссии, а также дополнительное обучение и обмен с институтами ЕС соответствующими программами в области правосудия и внутренних дел; осуществление ряда правовых реформ, которые адаптировали бы частное и публичное право Украины к европейским и международным стандартам; укрепление Европейской политики соседства для постепенного сближения с ЕС на основе общих ценностей и углубленного участия Украины в политических мероприятиях, программах и агентствах Евросоюза.

«Украина также поддерживает предложение Евросоюза относительно создания Консультативной группы высокого уровня ЕС для Украины, чтобы помочь Украине в ее усилиях отвечать требованиям законодательства ЕС, в том числе относительно судебной власти», - отметил В.Янукович.

По его словам, получение политической и экономической ассоциации с ЕС, стремление создать условия для учреждения переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не является самоцелью или политически предопределенным, ситуативным решением.

Реформирование политической системы Украины и внедрение европейских норм и принципов в политическую жизнь отвечает Конституции Украины, пользуется поддержкой большинства граждан Украины, которые одобряют интеграцию с ЕС (51,7% в октябре 2011 г., согласно опросу Центра Разумкова), и способствует преодолению неотложных внутриполитических проблем, заметил В.Янукович.