Парламентскую коалицию создать невозможно

В Чехии по результатам вчерашних парламентских выборов левые и правоцентристские силы получили равное число мест в нижней палате парламента. Таким образом, ни у одной из фракций не будет поддержки большинства депутатов, необходимой для формирования правительства.

Как отмечают местные аналитики, сложилась политическая ситуация, при которой будет сложно создать коалицию.

Тем не менее, президент страны Вацлав КЛАУС заявил, что поручит ведение переговоров о создании коалиции руководству Гражданской демократической партии, набравшей наибольшее число голосов - 35%. Правящая Чехией в течение 8 лет партия социал-демократов получила 32% голосов.