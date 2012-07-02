Косово в сентябре получит полный суверенитет

Как передает Радио «Свобода», решение об этом было принято в Вене на заседании так называемой Международной руководящей группы по Косово.

Министр иностранных дел Австрии Михаэль Шпинделеггер заявил об окончании деятельности миссии международного наблюдения в Косове. Присутствовавший на заседании премьер-министр Косова Хашим Тачи назвал принятые решения историческими.

Группа, в которую входили 23 европейских государства, а также Турция и США, была ответственна за установление в Косово демократических институтов.

Ожидается, что силы НАТО по поддержанию порядка в Косово (КФОР) останутся там для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. В июне сообщалось о продлении еще на два года мандата миссии Евросоюза по поддержанию правопорядка в Косове (EULEX).

Сербия опасается, что вывод международного персонала из Косова может отрицательно отразиться на положении сербского меньшинства.

Независимость Косова была в одностороннем порядке провозглашена в 2008 году.