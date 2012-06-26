Перед саммитом ЕС в Греции назначили нового министра финансов

Стурнарас ранее был членом делегации Греции, которая занималась согласованием условий получения страной международной финансовой помощи, пишет Радио Свобода.

Пока остается неизвестным, будет ли на саммите Европейского Союза на этой неделе, который имеет для Греции очень большое значение, представлять страну уже Яннис Стурнарас, или же министр предыдущего правительства Йоргос Заниас, который до сих пор возглавляет Министерство финансов.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Греции Василис Рапанос, назначение которого на прошлой неделе было задержано из-за болезни отказался от своей должности.

64-летний В.Рапанос был госпитализирован в минувшую пятницу с жалобами на боль в животе, тошноту и головокружение.

На саммите ЕС в четверг и пятницу в Брюсселе ожидают, что новое правительство Греции попытается перезаключить соглашение о финансовой помощи, облегчив ее требования к Греции.