В Египте оба кандидата в президенты заявляют о своей победе

Как передает Радио «Свобода», по словам представителя избирательного штаба, А.Шафик набрал 51,5% голосов.

Ранее, однако, о победе своего кандидата заявил штаб Мохаммеда Мурси, представляющего организацию «Братья-мусульмане». Сторонники М.Мурси утверждают, что он получил 52% голосов.

Между тем Высшая избирательная комиссия Египта потребовала от кандидатов воздержаться от преждевременного объявления итогов президентских выборов. В заявлении избиркома отмечается, что "подсчет голосов еще продолжается, и результаты будут объявлены самой комиссией в ближайшее время".