В Египте оба кандидата в президенты заявляют о своей победе
00:31, 20 июня 2012Мир
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Штаб кандидата в президенты Египта, экс-премьера страны Ахмеда Шафика заявил сегодня о его победе на президентских выборах, состоявшихся на прошлой неделе.
Как передает Радио «Свобода», по словам представителя избирательного штаба, А.Шафик набрал 51,5% голосов.
Ранее, однако, о победе своего кандидата заявил штаб Мохаммеда Мурси, представляющего организацию «Братья-мусульмане». Сторонники М.Мурси утверждают, что он получил 52% голосов.
Между тем Высшая избирательная комиссия Египта потребовала от кандидатов воздержаться от преждевременного объявления итогов президентских выборов. В заявлении избиркома отмечается, что "подсчет голосов еще продолжается, и результаты будут объявлены самой комиссией в ближайшее время".
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