Кириллу вручили Серебряную калошу за «непорочное исчезновение часов»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в 2012 году премия «Серебряная калоша» вручалась в 16-й раз. Ведущими церемонии были Ксения Собчак и Михаил Шац.

В числе лауреатов премии 2012 года оказался патриарх Кирилл, получивший «Серебряную калошу» в номинации «Руки по локоть в чудесах» за «непорочное исчезновение часов». Журналисты отметили патриарха за историю с дорогими часами, которые, по его словам, он никогда не надевал, однако их обнаружили на его фото.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил награду в номинации «Ход ослом или Имитация агитации» с формулировкой «за жестокое обращение с избирателями». В частности, В.Жириновский в своем избирательном ролике подгонял осла как символ России.

Политологу Сергею Кургиняну дали «Серебряную калошу» в номинации «Великолепная шестерка или Всадники Апокалипсиса» с формулировкой «за отстаивание позиции с пеной у рта». С.Кургинян очень эмоционально выступал на «антиоранжевых» митингах в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.

Инициатор закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, депутат от «Единой России» Виталий Милонов получил «Калошу» в номинации «Эгегей, гея бей!» за предложение «отменить гомосексуализм до 2015 года».

Премии также были присуждены экс-главреду «Известий» Владимиру Мамонтову - за газету «Не дай Бог», и журналисту телеканала «Россия» Аркадию Мамонтову, известному скандальными расследованиями – «за вообще Бог знает что».

В списке лауреатов также оказался Толибджон Курбонхонов – таджикский исполнитель появившейся в Интернете зимой 2012 года песни, восхваляющей В.Путина.