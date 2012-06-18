Прокурор требует для Берлускони почти 4 года тюрьмы

Как передает РИА «Новости», об этом сообщают местные СМИ.

Дело Mediaset является одним из наиболее громких судебных процессов, связанных с предпринимательской деятельностью С.Берлускони, который и был основателем этой ведущей медийной группы Италии. Прокуратура Милана обвиняет его в масштабных финансовых махинациях в Mediaset в связи с приобретением прав на демонстрацию американских фильмов в Италии. Помимо самого С.Берлускони, фигурантами этого скандального дела являются многие ближайшие сотрудники мультимиллионера и ряд топ-менеджеров его медийной "империи".

Так, выступая сегодня на заседании суда в Милане, государственный обвинитель потребовал, помимо С.Берлускони, приговорить к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы и главу медийной группы Феделе Конфалоньери и других фигурантов дела к разных тюремным срокам.

По словам Ф.Де Паскуале, против бывшего премьера у следствия есть "убедительные доказательства его вины".

По данным следствия, Mediaset приобретала права на показ кинофильмов через другие фирмы, непомерно увеличивая при этом закупочные цены. Разница между настоящей и раздутой ценой переводилась на счета в банках Швейцарии и Багамских островов, где, таким образом, возникли "черные фонды". Кроме того, руководство Mediaset обвиняется в искажении финансовой отчетности и уклонении от уплаты налогов.

В своей обвинительной речи миланский прокурор отметил, что налоговым мошенничеством занималась финансово-промышленная группа Fininvest, принадлежащая семье политика, а фирмы, через которые покупались права на показ фильмов, также принадлежали С.Берлускони.

"Он был главным звеном в команде, занимающееся приобретением телевизионных прав, до конца 1998 года", - заявил Ф.Де Паскуале.

Сам С.Берлускони, который не присутствовал на заседании суда, ранее уже не раз называл эти обвинения нелепыми и смехотворными. По его словам, он "никогда не занимался в Mediaset приобретением телевизионных прав", и в ответ на все заявления миланской прокуратуры говорил, что таким способом органы правосудия Италии преследуют собственные политические интересы.