У гуцулов и индейцев много общего, считает российский путешественник

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил один из участников экспедиции Юрий Белойван.

«Суть проекта «Этно-Мания» состоит в том, чтобы осветить жизнь двух народных этносов – индейцев и гуцулов. Показать, что между ними есть общего, и в то же время – насколько это разные миры. Описывая индейцев, в качестве отправной точки будем использовать фотографии из моего проекта «Другие люди», сделанные во время путешествий по Непалу, Тибету, Папуа - Новой Гвинее и Индии», - сказал Ю.Белойван.

По его словам, что в Карпатах пройдет аналогичная фотосессия, но уже с гуцулами, поскольку это практически единственный этнос в Украине, сохранивший свою идентичность.

«Идея объединить в одном проекте гуцулов и индейцев Америки возникла у меня давно. Ведь между ними есть много общего: и те, и другие курят трубки, носят топорики (томагавки у индейцев и бартки у гуцулов), имеют сходные музыкальные инструменты, одежду и верования (у индейцев посредниками между Богом и людьми считаются шаманы, а у гуцулов - мольфары). Конечно индейцы немного другие, но все же этнос не менее колоритный, чем гуцулы», - считает Ю.Белойван.

С украинской стороны участие в проекте берут Степан Грицюк и Юрий Гелитович из Львова.

По результатам экспедиции будет издан фотоальбом.

*** Ю.Белойван – российский путешественник, фотограф, скульптор и ресторатор. Побывал в разных странах, покорил Северный и Южный полюса, вершины Эверест и Чо Ойю на Тибете (8200 м).