Лукашенко еще год не поедет в Вашингтон: США продлили санкции
США продлили еще на год санкции в отношении некоторых представителей руководства Беларуси, введенные 16 июня 2006 года Президентом Джорджем Бушем-младшим.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Летом 2006 года США заблокировали собственность и активы 10 руководителей Беларуси, включая Президента Александра Лукашенко, председателя КГБ Белоруссии Степана Сухаренко, председателя Государственной телерадиокомпании Александра Зимовского, министра внутренних дел Владимира Наумова, заместителя главы Администрации Президента Беларуси Натальи Пяткевич и других.
"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси все еще представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности США. В связи с этим действие ограничений и санкций... должно продлиться после 16 июня 2012 года... Согласно действующему законодательству, я продлеваю санкции на один год", - приводит пресс-служба текст письма, направленного Президентом Бараком Обамой Конгрессу США.
Б.Обама отметил, что события в Беларуси демонстрируют откат этой страны в движении к демократии.