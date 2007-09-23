Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ подписал закон о "Карте поляка".

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония подписания состоялась в доме польского Сейма перед открытием третьего Съезда польской диаспоры, в котором принимают участие более чем 400 представителей организаций польской диаспоры из 60 стран.

Сейм Польши принял закон о "Карте поляка" еще 7 сентября с.г. Документ дает право на льготы этническим полякам, которые проживают в странах Восточной Европы. Владелец этой карты может свободно пересекать польскую границу, имеет доступ к учебе в польских учебных заведениях, может получать государственную стипендию.

Право на получение “Карты” имеют поляки, которые не могут иметь двойного гражданства через его непризнание в стране проживания. Кандидат на получение “Карты поляка” должен владеть польским языком, в присутствии консула составить письменную декларацию о принадлежности к польскому народу, доказать, что кто-то из родителей или других близких предков был по происхождению поляком. Лицо, которое получит “Карту поляка”, будет иметь также право на получение работы и на ведение хозяйственной деятельности в Польше. Карта поляка действительна 10 лет с правом продолжения.

Работа над законопроектом о “Карте поляка” в целом продолжалась более 10 лет.

На открытии съезда польской диаспоры Л.КАЧИНЬСКИЙ заявил, что "целью изменений является установление более совершенной страны - IV Республики Польша. Это план, который может быть реализован, поскольку в настоящий момент Польша свободна и демократическая, хоть и имеет свои изъяны".

Президент Польши также отметил, что уже готов проект закона, который будет признавать двойное гражданство. По его словам, закон о "Карте поляка" будет совершенствоваться, его главная цель в настоящий момент - облегчение при въезде к Польше, в частности после входа к Шенгенской зоне.

Кроме того, Л.КАЧИНЬСКИЙ встревожен тем фактом, что в последнее время из Польши выехало более миллиона граждан, средний возраст которых составляет 26 лет.