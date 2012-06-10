Землетрясение на популярном курорте Египта: отголосок ощутили даже в Каире
19:00, 10 июня 2012Мир
3096 0
В эпицентре сила толчка составила 5,6 баллов.
Землетрясение силой 4,1 балла по шкале Рихтера произошло в воскресенье в районе курортного города Шарм-эш-Шейх в Египте, сообщили в Национальном институте геофизических исследований.
Толчок был зафиксирован в 11 часов 30 минут по местному времени на глубине 10 километров юго-западнее Шарм-эш-Шейха. В эпицентре сила толчка составила 5,6 баллов. Отголосок землетрясения ощутили и жители столицы Египта.
Данных о пострадавших и материальном ущербе в результате землетрясения не поступало.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter