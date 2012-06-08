Лукашенко нашел, кто спасет его от Путина

КНР активно расширяет свое экономическое присутствие на белорусской территории. Китайские проекты в Минске называют экспансией, они уже даже насторожили руководство России, пишет Радио Свобода.

В Минске китайцы за свои деньги и своими же специалистами строят свой жилой район «Лебяжий». Так же к чемпионату мира по хоккею 2014 года в Минске они строят пятизвездочную гостиницу «Пекин». Но и более того, скоро начнется строительство многофункционального комплекса «Чайна-Таун»...на 13 гектарах Минска.

Однако самым крупным проектом должен стать Белорусско-китайский технопарк, под который отвели 80 квадратных километров на восток от Минска. До 2025 года туда китайцы должны вложить 30 миллиардов долларов, построив машиностроительные предприятия, биомедицинские, заводы электроники - всего на 600 тысяч рабочих мест.

То есть, рядом с Минском должен вырасти почти миллионный промышленный город, который будет контролироваться Китаем. Указ о создании этого парка на днях подписал Лукашенко, несмотря на многочисленные протесты местного населения. Жители поселений и дачники на территории Смолевицкого района Минской области, где строить технопарк, провели несколько акций протеста, но власти своеобразно отреагировали на них: организаторов задержали и осудили.

Лукашенко объясняет приглашение китайцев потребностью инвестиций, передовых технологий и желанием получить еще одного мощного союзника.

«Слушайте, у китайцев сегодня денег куры не клюют, им негде деньги девать! Я хочу, чтобы они к нам пришли. Разве это плохо, что мы будем опираться на плечо дружественного Китая? »- заявил Лукашенко.

Шестого июня посол России Александр Суриков выразил обеспокоенность Москвы белорусско-китайской дружбы. В частности желанию Минска от 2013 года начать производство на своей территории китайских автомобилей.

«Мы, безусловно, не можем запретить Беларуси собирать любые автомобили, но обращаем внимание, что возникнут вопросы. Если это произойдет, это будет предметом серьезных обсуждений между российской и белорусской сторонами, мы не хотим разрушить наше российское автомобилестроение», - отметил российский посол.