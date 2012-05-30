Бжезиньский: страна с политзаключенными, не может претендовать на ассоциацию с ЕС

Экс-советник бывшего американского Президента Джимми Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезиньский считает, что Украине мешает приблизиться к ЕС низкий уровень патриотизма высшей политической элиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе видеоконференции, организованной Институтом мировой политики.

В частности, отвечая на вопрос, в чем главная проблема того, что Украина не смогла приблизиться к ЕС, З.Бжезиньский сказал: «Без каких-либо конкретных имен я могу сказать, что проблема заключается в том, что чрезвычайно низкий уровень патриотизма у политических элит. Высокие политические элиты больше озабочены собственной зажиточностью, собственным богатством и следствием этого мы видим хаотичные связи и отсутствие стратегической оси для Украины».

Он также отметил, что демократические государства не держат за решеткой своих бывших политических предводителей.

«Стандарты благотворительности должны быть в Украине сплошь важными… И я могу сказать, что Президент Янукович, при большом уважении к нему на Западе, тогда приятно удивил, как он работал стабильно и правильно, ориентировался между Западом и Россией, но преследование личных врагов - это испортило», - сказал З.Бжезиньский.

По его убеждению, страна, которая имеет политических заключенных, не может претендовать на ассоциацию с ЕС.

З.Бжезиньский также считает, что в Украине на протяжении 20 лет независимости постепенно теряется качество национального лидерства.

По словам З.Бжезиньского, Украина за нынешнего Президента ввязалась в ту политику, которая уменьшает независимость Украины от России и одновременно уменьшает возможность для Украины стать частью Европы.

«Это представляет большую угрозу для вашей независимости», - добавил он.