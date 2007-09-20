Скандал в России: Путина одели в форму штандартенфюрера СС (фото)

Разгорается скандал вокруг газеты «Саратовский репортер». Средне-Волжское управление Россвязьохранкультуры обратилось в местный областной суд с заявлением о лишении лицензии этого издания. Газета, опубликовавшая коллаж, где президент Владимир Путин изображен в виде Штирлица, обвиняется в экстремизме.

Внимание Средне-Волжского управления Россвязьохранкультуры привлекла статья "Закон Исаева-Штирлица". Журналисты газеты «Саратовский репортер» проиллюстрировали ее коллажем по мотивам фильма "Семнадцать мгновений весны". Президент Владимир Путин был изображен в нем в виде советского разведчика Штирлица, одетого в форму штандартенфюрера СС. Подпись под коллажем гласила: "А вас, Штирлиц, я попрошу остаться". Было дано и пояснение: "Только человек с фамилией Исаев (имеется в виду депутат Госдумы Андрей Исаев) мог выступить с инициативой о продлении полномочий лучшего Штирлица всех времен и народов на посту президента".

Как напоминает Коммерсант, публикация вызвала крайнее возмущение саратовского отделения партии "Единая Россия". И 10 сентября газете было вынесено предупреждение за "распространение экстремистских материалов".

Это уже второе предупреждение газете «Саратовский репортер». В феврале этого года Россвязьохранкультура увидела антисемитский призыв в заголовке "Не бей жида. Россия спасена". После двух предупреждений по закону издание можно лишить лицензии через суд.

Эхо Москвы