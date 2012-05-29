В Египте сожгли предвыборный штаб

Нападение произошло через несколько часов после того, как Центральная избирательная комиссия страны объявила, что во второй тур президентских выборов вышли кандидат движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси и экс-премьер в правительстве экс-президента Хосни Мубарака Ахмед Шафик, сообщает Радио Свобода.



Многие египтяне опасаются, что в случае победы Шафика страна вернется к режиму Мубарака.



В понедельник в Каире и Александрии прошли акции протеста, участники которых выразили недовольство выходом экс-премьера во второй тур.



В субботу Шафик пообещал, что в случае избрания президентом будет содействовать прогрессу, опираясь на достижения событий «арабской весны».



Второй тур президентских выборов пройдет в Египте 16-17 июня.