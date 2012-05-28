Мост «Золотые ворота» отпраздновал юбилей
08:53, 28 мая 2012Мир
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В Сан-Франциско отметили 75-летие открытия моста «Золотые ворота».
Длина ”Золотых ворот” - 1970 метров
В Сан-Франциско десятки тысяч горожан и туристов пришли в воскресенье к знаменитому мосту «Золотые ворота», чтобы отметить 75 лет со дня открытия этого сооружения.
Торжества включали музыкальные представления, фейерверки, автомобильный парад и другие художественные акции, сообщает радио «Свобода».
27 мая 1937 года, после четырёх лет строительства, мост был открыт для пешеходов, а на следующий день – для автомобильного движения.
Длина моста 1970 метров. В первые годы существования он являлся самым длинным подвесным мостом в мире.
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