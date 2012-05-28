Названа самая богатая женщина в мире
00:27, 28 мая 2012Мир
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Австралийке Джине Райнхарт 54 года, она унаследовала компанию по добыче полезных ископаемых Hancock Prospecting, основанную много лет назад ее отцом Лэнгом Хенкоком (1909-1992).
Джина названа самой богатой женщиной мира с состоянием в 29 миллиардов долларов, по версии ежегодного рейтинга от Business Review Weekly.
Австралийка потеснила лидера прошлого года Кристи Уолтон - владелицу известной сети супермаркетов Wal-Mart.
По информации BRW, доходы Hancock за последний год утроились, благодаря тому, что компании удалось заключить несколько выгодных эксклюзивных контрактов, а цены на полезные ископаемые выросли.
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