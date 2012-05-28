Названа самая богатая женщина в мире

Джина названа самой богатой женщиной мира с состоянием в 29 миллиардов долларов, по версии ежегодного рейтинга от Business Review Weekly.



Австралийка потеснила лидера прошлого года Кристи Уолтон - владелицу известной сети супермаркетов Wal-Mart.



По информации BRW, доходы Hancock за последний год утроились, благодаря тому, что компании удалось заключить несколько выгодных эксклюзивных контрактов, а цены на полезные ископаемые выросли.