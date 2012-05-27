В Москве создан Украинский конгресс

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, главой правления УКР избрана Любовь Дяченко. За нее отдали свои голоса 11 делегатов.

В работе заседания принимали участие руководители и члены украинских региональных организаций РФ и Москвы. В то же время к принятию решений были определены 37 делегатов - руководители (или уполномоченные ими представители) региональных организаций.

Руководить УКР будет правление из 13 человек. Кроме того, определена счетно-ревизионная комиссия УКР.

На протяжении трех месяцев участники заседания должны собрать необходимые документы из региональных отделений, созданных в более чем половине субъектов РФ, для подачи их в органы регистрации РФ.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая Верховный суд России принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Журавлёва, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

29 февраля 2012 года для предотвращения создания неизвестными лицами новой ФНКА УР в Москве прошел учредительный съезд по созданию Федеральной украинской национально-культурной автономии (ФУНКА), которая должна заменить ФНКА УР.