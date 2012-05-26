Медведев: круто было бы вшивать партбилеты-чипы под кожу

Премьер РФ Дмитрий Медведев, избранный сегодня председателем партии "Единая Россия", предложил сделать партийные билеты единороссов в электронном виде для облегчения процедуры голосования, сообщает РИА Новости.

"Можно сделать партийные билеты с чипами, как нормальные карты", - заявил Медведев в субботу на заседании генсовета партии.

С таким предложением лидер единороссов выступил во время паузы, связанной с подсчетом результатов голосования по кандидатурам секретаря президиума генсовета "Единой России". Голосование было тайным. Члены партии заполняли специальные бюллетени и опускали их в урну. Подсчет голосов занял определенное время, которое в будущем и предложил сэкономить Медведев.

Премьер в шутку добавил, что после введения электронных партийных билетов "будет понятно, где и в каком месте, например, ночевал тот или иной человек - член партии".

"Еще круче было бы вшивать эти чипы под кожу, чтобы вообще не убег никуда. Но это нужно, чтобы у всех iPhone были. Билеты точно нужно осовременивать. Следующая версия может быть с индивидуальными данными члена партии - это нормально", - полушутя заметил он.