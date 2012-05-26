Началась кампания за независимость Шотландии

Лидер Шотландской национальной партии, первый министр Шотландии Алекс Салмонд в присутствии политиков, бизнесменов и деятелей культуры лично дал старт кампании "Да Шотландии" (Yes Scotland), цель которой - собрать миллион подписей в поддержку независимости и провести осенью 2014 года референдум.



Ранее А.Салмонд заявил, что Эдинбург может добиться независимости от Лондона и войти в состав еврозоны. Представитель шотландского правительства раскритиковал отказ Великобритании подписывать договор о создании Бюджетно-налогового союза.



Ожидается, что противоположная по своей направленности кампания: за сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства, - также стартует в этом году.



Шотландия получила ограниченную автономию в 1997 году, замечает РИА Новости. С 1999 года здесь есть собственный парламент и исполнительная власть. Однако их полномочия ограничены в основном вопросами образования, культуры, здравоохранения, транспорта, охраны окружающей среды. Шотландия также традиционно имеет собственную судебную систему.



В 2007 году Шотландская национальная партия выиграла выборы в парламент, а в 2011 году увеличила свое представительство.