Меркель не смогла найти Берлин на карте
Канцлер Германии Ангела Меркель не прошла тест по географии — на встрече со школьниками в Берлине она не смогла показать на карте столицу Германии.
Ученики одной из международных европейских школ пригласили Ангелу Меркель на открытый урок, на котором обсуждались проблемы миграции, пишут «Вести».
Школьники отмечали на карте города, где родились они и их родители, и канцлеру предложили найти и свою родину — Гамбург. Меркель решила для начала определиться с местоположением Берлина, но в итоге указала на территорию России. Правда, карта была контурная, и разметки на ней почти не было.
Справедливости ради стоит отметить, что вопросы географии нелегко даются не только Ангеле Меркель.
Несколько лет назад в подобной ситуации оказался и президент США Барак Обама. На одной из предвыборных встреч в 2008 году он заявил «Побывал уже в 57 штатах, и, думаю, мне осталось побывать только в одном". Хотя в состав США входят пока лишь 50 штатов.
Президент Украины Виктор Янукович тоже не слишком дружит с географией. В своем интервью изданию Wall Street Journal президент Виктор Янукович назвал Чехию Чехословакией, а во время записи интервью каналу Euronews в Брюсселе Янукович перепутал Косово с Сербией и Черногорией, а Северную Осетию — с Южной.